Referendum Marano M5s | Vinciamo insieme questa battaglia di giustizia sociale

Unisciti a noi nel referendum di Marano M5S per rivendicare un futuro di giustizia sociale. Tra il 2011 e il 2023, 550mila giovani italiani sono partiti alla ricerca di opportunità migliori, con 365mila siciliani che hanno lasciato la nostra terra tra il 2015 e il 2022. Questa fuga è la conseguenza di un Paese troppo spesso caratterizzato da precarietà, instabilità e incertezza. È arrivato il momento di cambiare: vinciamo insieme questa battaglia per una Sicilia e un’Italia più giuste.

“Tra il 2011 e il 2023 dall’Italia sono andati via 550mila giovani e tra il 2015 e il 2022 ben 365mila giovani siciliani hanno fatto la valigia per andare verso le regioni del Nord oppure all’estero. Sono andati via perché il nostro è un Paese in cui la precarietà, l’instabilità e l’incertezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it