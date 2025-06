Referendum l’urlo di Munch non è della Meloni ma della sinistra Perfino i murales sono sbagliati

In un clima di fervore politico e artistico, la scena urbana si trasforma in un palcoscenico di messaggi simbolici. Recentemente, street-artist Sirante ha scelto di reinterpretare l’iconico “Urlo” di Munch, appendendo in Via della Scrofa un’opera che raffigura Meloni disperata per il referendum dell’8 e 9 giugno. Un gesto che, tra critiche e polemiche, evidenzia come anche i murales si facciano portavoce di battaglie ideologiche, alimentando un dibattito acceso sulla libertà di espressione e coinvolgimento civico

Anche i presunti artisti di sinistra tentano in ogni modo di fare proselitism o per il referendum dell’8 e 9 giugno. Stavolta è il caso dello street-artist Sirante che ha deciso di appendere in Via della Scrofa un quadro raffigurante la premier Meloni disperata per il referendum. L’autore si è ispirato all’ “Urlo” del pittore espressionist a Edward Munch, forse perché adesso al Palazzo Bonaparte di Roma c’è una mostra con tutti i quadri del pittore norvegese. Non è tanto il quadro a fare scalpore e tantomeno la scelta del luogo, che guardacaso dista pochi metri dalla sede di Fratelli d’Italia, m a una gaffe sproporzionata che Sirante ha aggiunto nella descrizione della sua opera intitolata “L’urlo del potere”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, l’urlo di Munch non è della Meloni ma della sinistra. Perfino i “murales” sono sbagliati

In questa notizia si parla di: Sinistra Referendum Urlo Munch

