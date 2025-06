Referendum l’ironia social sulle parole della Meloni

L’ironia dilaga sui social, ironizzando sulla scelta della premier Meloni di andare al seggio ma non votare ai referendum dell’8 e 9 giugno. Un gesto che ha acceso il dibattito, tra battute e sarcasmo, su una trovata che coinvolge politici e cittadini. Ma cosa ci dice questa forma di satira digitale sul nostro modo di interpretare l’impegno civico? Scopriamolo insieme in un’analisi che fa riflettere.

(Adnkronos) – Non solo Fiorello. Anche i social ironizzano sulla premier Meloni, che andrà a votare ai referendum dell'8 e 9 giugno ma non ritirerà la scheda (risultando così "non votante" e non contribuendo al quorum). Mentre lo showman siciliano a 'La pennicanza' su Radio2 ha scherzato dicendo Meloni va al seggio ma non vota.

In questa notizia si parla di: Referendum Social Meloni Ironia

Referendum cittadinanza, l’attacco social di Vannacci alla Boldrini scatena il putiferio: “Il tuo post è da querela” - Un nuovo capitolo di tensione si apre nel panorama politico italiano, dove il dibattito sulla cittadinanza torna a infuocare i social.

Renzi è indignato perché Meloni avrebbe cambiato idea. Quello che per un anno ha dichiarato che se avesse vinto il NO al referendum costituzionale, avrebbe lasciato la politica ... e poi ha cambiato idea. Il Bomba. Partecipa alla discussione

Nel segreto dell’urna il padrone e la #Meloni non ti vedono. Vota 5 SI per i diritti! #Lavoro #VotaSI #Referendum #referendum2025 #ReferendumAbrogativi2025 Partecipa alla discussione

Referendum, Meloni: «Vado al seggio, ma non ritiro le schede». Ecco cosa significa - Non è l'esortazione ad “andare al mare” di craxiana memoria, ma è un messaggio più sottile, più criptico. Sarà per questo che manda ancor ... Lo riporta ilmessaggero.it

Referendum: Bonafoni, 'cosa dice Meloni di minacce social contro il voto?' - Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Una frase intimidatoria e la foto di un cecchino che mira a un ipotetico votante. È solo uno tra i diversi commenti minacciosi e violenti lasciati in queste ore da un utent ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Referendum 8 e 9 giugno, Meloni: Vado a votare ma non ritiro la scheda