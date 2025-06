Referendum l' appello di Vendola Avs ai fuorisede | Si può votare facendo i rappresentanti di lista

Nichi Vendola di AVS invita i fuorisede a non perdere l’opportunità di partecipare ai referendum dell’8 e 9 giugno. Attraverso un video sui social, ricorda che è possibile votare anche senza aver completato la procedura: basta richiedere il ruolo di rappresentante di lista nel seggio di destinazione. Un gesto semplice per esercitare il proprio diritto di voto anche lontani da casa. La partecipazione è fondamentale: non lasciamo nessuno indietro!

(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2025 Nichi Vendola, esponente di AVS, con un video sui propri social ricorda la possibilità di votare fuori sede anche senza aver fatto la procedura. Infatti possibile votare da fuori sede richiedendo di fare il rappresentante di lista nel seggio in cui si vuole votare per i referendum dell'8 e 9 giugno. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, l'appello di Vendola (Avs) ai fuorisede: Si può votare facendo i rappresentanti di lista

