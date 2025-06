Referendum l' appello di Lorenzo Forte | Ecco perchè voterò 5 Sì

Domenica e lunedì abbiamo l'opportunità di dare una svolta al nostro domani, rafforzando un diritto fondamentale attraverso il voto. L’appello di Lorenzo Forte ci invita a unirci per cambiare in meglio, respingendo le ingiustizie e la cattiva politica. È il momento di agire insieme, perché il futuro che desideriamo si costruisce con la nostra scelta consapevole. Non lasciamo che altri decidano al nostro posto: votiamo 5 sì!

Domenica e lunedì abbiamo la possibilità attraverso Il VOTO di ridare forza ad uno nostro diritto fondametale PER CAMBIARE IN MEGLIO IL NOSTRO FUTURO. IL mio appello ed il mio invito a tutti i miei amici e mie amiche molti di voi compagnei di battaglie è di non permettere alla mala politica a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Referendum, l'appello di Lorenzo Forte: "Ecco perchè voterò 5 Sì"

In questa notizia si parla di: Appello Referendum Lorenzo Forte

La Sindaca Anna Petta aderisce all’appello di ALI per la partecipazione ai referendum dell’8 e 9 giugno - La sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha aderito con entusiasmo all’appello di ALI per la partecipazione ai referendum dell’8 e 9 giugno, sottolineando l’importanza di un voto consapevole per il futuro delle autonomie locali.

Referendum, l'appello di Lorenzo Forte: "Ecco perchè voterò 5 Sì" - Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Domenica e lunedì abbiamo la pos ... Da salernotoday.it

Referendum 8 e 9 giugno, Landini: “Obiettivo esplicito è quorum, dire di non votare è paraculaggine” - "Votare sì (ai referendum dell'8 e 9 giugno) e andare a votare, perché c'è la condizione di poter raggiungere il quorum. Questo è il nostro obiettivo, perché ... Si legge su msn.com

Referendum, obiettivo 4 milioni alle urne in Lombardia: “Votate per un’Italia dei diritti” - Oggi alla Camera del lavoro concerto con Vecchioni, domani alla Loggia dei Mercanti anche Sala al comizio per la cittadinanza ... Segnala milano.repubblica.it

Elezioni amministrative e referendum: centrodestra unito? - Porta a porta 07/06/2022