Referendum l’appello della Cgil | Votare responsabilità collettiva in un territorio fragile come il nostro

un territorio fragile come il nostro. L’appello della Cgil invita tutti noi a votare con coscienza e responsabilità, perché ogni scelta influisce sul futuro delle comunità e dei lavoratori. Il referendum del 8 e 9 giugno rappresenta un’occasione unica per cambiare in meglio, rafforzare i diritti e costruire un domani più equo. È un momento per migliorare le condizioni di lavoro di migliaia di persone. Una responsabilità collettiva, a maggior ragione in...

Bisceglie Ormai siamo agli sgoccioli. L'appuntamento referendario dell'8 e 9 giugno per la Cgil rappresenta ben di più di una chiamata alle urne (oggi si chiude ufficialmente la campagna di sensibilizzazione con l'intervento di Leonardo Fiorentini e Alessandro Genovesi, a partire dalle 17.30 in piazza Trento-Trieste). "È un momento per migliorare le condizioni di lavoro di migliaia di persone. Una responsabilità collettiva, a maggior ragione in un territorio segnato da grandi fragilità come il nostro". A dirlo al Carlino è Veronica Tagliati, segretaria generale della Cgil di Ferrara che a ridosso del voto è venuta a spiegare le ragioni del Sì ai cinque quesiti di cui è composta questa consultazione.

