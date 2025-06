Referendum il quesito sulla cittadinanza Livia Turco | un sì di verità e giustizia

Il referendum sulla cittadinanza rappresenta un momento cruciale per il nostro Paese, un’occasione per riaffermare i valori di verità e giustizia. Livia Turco, figura chiave di questa battaglia, ha segnato un percorso di riforma che va oltre le emergenze, puntando a una società più inclusiva. È giunto il momento di fare una scelta consapevole: il sì può cambiare le regole del nostro domani.

Roma, 6 giugno 2025 – Porta il suo nome la legge del 1998, la “Turco-Napolitano“, che provava per prima ad affrontare il tema dell’immigrazione fuori dalla sola logica emergenziale. L’altro nome è quello dell’allora ministro dell’Interno e poi presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Lei è Livia Turco, ministra per la Solidarietà sociale dal 1996 al 2001. È sua anche la prima proposta di riforma, nell’agosto 2001, sulla legge della cittadinanza del 1992. La stessa legge su cui ora, in parte, si concentra il referendum dell’8 e 9 giugno: “Voterò sì. Sarà solo un avvio, anche se avrebbe un effetto immediato, sia per chi vuole acquisire la cittadinanza, sia per i loro figli”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net