Referendum il Pd risponde a Prima i trevigiani | Nostalgici del fascismo

Il dibattito sul referendum si infiamma: il PD, con fermezza, risponde alle accuse di Leonardo Campion del comitato Prima i Trevigiani, che ha messo nel mirino la consigliera comunale Carlotta Bazza, accusandola di sfruttare la consultazione per meri scopi elettorali. La reazione di Bazza non si è fatta attendere, dimostrando che il confronto sulla partecipazione democratica merita rispetto e attenzione, andando oltre le polemiche sterili.

Leonardo Campion, portavoce del comitato Prima i trevigiani, aveva tirato in ballo la consigliera comunale del Pd Carlotta Bazza accusandola di cercare solo voti e consensi promuovendo il Referendum dell'8 e 9 giugno 2025. La replica della consigliera dem non si √® fatta attendere¬†dopo il blitz di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it ¬© Trevisotoday.it - Referendum, il Pd risponde a Prima i trevigiani: ¬ęNostalgici del fascismo¬Ľ

