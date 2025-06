Referendum | il lavoro si riforma con il futuro non con i ritorni ideologici

In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, è fondamentale mettere al centro del dibattito il futuro del lavoro, superando retoriche ideologiche che non rispondono alle vere esigenze del Paese. La scelta di votare o meno rappresenta un impegno civico e politico: io ritirerò solo la scheda sulla cittadinanza, ma sugli altri quesiti...

In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, sento il dovere di contribuire al dibattito, condividendo una posizione netta e chiara, in quanto ritengo che i quesiti sul tema del lavoro rappresentino l’ennesimo tentativo di riportare il dibattito politico su binari ideologici, lontani dalle vere urgenze del Paese. Io andrò a votare, ma ritirerò soltanto la scheda n. 5, quella sulla cittadinanza. Sugli altri quesiti, invece non ritirerò la scheda in quanto nutro forti perplessità, quando non contrarietà. Sinteticamente cercherò di affrontarne il motivo con una breve analisi. Il primo quesito, per i lavoratori di ditte con più di 15 dipendenti, non ripristina l’articolo 18, come spesso si lascia intendere, ma ci riporterebbe alla disciplina Monti-Fornero, con una riduzione degli indennizzi monetari in caso di licenziamento ingiusto e che, in caso di reintegro, come osservano molti giuristi, non amplierebbe sostanzialmente le tutele per i lavoratori ma, come ho già precisato, addirittura ne toglierebbe ad alcune categorie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it