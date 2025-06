Referendum i consiglieri regionali bergamaschi | Sì a cittadinanza e subappalti Non voto

Mancano pochi giorni al voto sul futuro della nostra regione: l’8 e 9 giugno, i cittadini di Bergamo e non solo saranno chiamati a decidere su temi cruciali come lavoro e cittadinanza. Cinque quesiti referendari riguardano diritti, tutele e responsabilità, offrendo un’occasione unica per influenzare direttamente le politiche locali. È il momento di informarsi e di esprimere la propria opinione: ogni voto conta per costruire un domani più giusto e solidale.

Mancano ormai pochi giorni al referendum su lavoro e cittadinanza. Saranno cinque i quesiti referendari in merito ai quali i cittadini saranno chiamati a esprimersi l’8 e il 9 giugno: il primo quesito riguarda il reintegro nel posto di lavoro per licenziamento ingiustificato, il secondo propone di eliminare il tetto agli indennizzi nei licenziamenti delle piccole imprese, il terzo è finalizzato a contrastare l’abuso dei contratti a termine, il quarto interviene sulla responsabilità delle imprese negli appalti in caso di infortuni e il quinto prevede la riduzione da 10 a 5 anni del requisito di residenza per ottenere la cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Referendum, i consiglieri regionali bergamaschi: “Sì a cittadinanza e subappalti”, “Non voto”

