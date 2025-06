Referendum firme e voti valgono oro per la Cgil | con il quorum il sindacato di Landini intasca 25 milioni

Il referendum diventa un vero e proprio tesoro per la Cgil: ogni firma e voto valgono oro, portando nelle casse del sindacato milioni di euro grazie ai rimborsi. La legge premia chi promuove il quorum, trasformando il coinvolgimento dei cittadini in un affare vantaggioso. Una strategia che, tra nobili motivi e interessi economici, mette in luce la doppia faccia della partecipazione democratica. Ma questa partita, alla fine, chi davvero vince?

Carta canta, urna conta: i voti, in caso di referendum, e li trasforma in oro, soldi, rimborsi per le spese sostenute dai promotori, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro in caso di raggiungimento del quorum. Niente male, per la Cgil, che non a caso spinge quasi esclusivamente da sola, per nobili motivi, ovviamente, ma anche per garantirsi un bel tesoretto, previsto dalla legge. Una partita win-win, comunque, quella del sindacato di Maurizio Landini, che in ogni caso verrà rimborsato già per il solo fatto di aver raccolto le firme per dei quesiti referendari regolarmente portati a termine, a prescindere dal risultato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, firme e voti valgono oro per la Cgil: con il quorum il sindacato di Landini intasca 2,5 milioni

In questa notizia si parla di: Referendum Firme Voti Valgono

A che punto è il referendum sui matrimoni egualitari: quasi 200mila firme in una settimana - La campagna per il referendum sui matrimoni egualitari ha preso avvio da una settimana, raccogliendo già quasi 200.

Firme e quorum, come funziona il referendum abrogativo - Necessaria la richiesta di 500mila elettori o cinque Consigli regionali. Ci sono materie che non possono essere sottoposte a referendum: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di ... Scrive ansa.it

Referendum 2025, cosa si può fare e cosa è vietato/ Come si vota, i 6 scenari: astensione, partecipazione e… - Referendum abrogativi 2025, come si vota: cosa si può fare e cosa è vietato. Astensione, voto, protesta, tutto quello che c'è da sapere ... Riporta ilsussidiario.net

Referendum 8 e 9 Giugno: tutte le FAQ sui quesiti, quorum, orari e modalità di voto - Manca poco al voto per i 5 Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025. Ecco una guida in 30 FAQ utili per sapere tutto sulla consultazione ... Si legge su leggioggi.it

Villanova - L'8 e 9 giugno NON andare a votare (01.06.25)