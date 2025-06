Referendum e non solo | l’inerzia di Forza Italia su diritti civili e cittadinanza

In un contesto politico dove l’inerzia sembra dominare, Forza Italia adotta una strategia che richiama la storica linea craxiana: l’astensione come risposta ai referendum di giugno. Tra diserzioni e scelte contrarie, il partito si confronta con temi caldi come i diritti civili e la cittadinanza, rivelando tensioni interne e riflessioni sulla propria identità. Ma cosa significa davvero questa posizione? La risposta va oltre il semplice voto o non voto.

La linea di Forza Italia sui referendum dell’8 e 9 giugno si può definire craxiana: non andate al voto, disertate le urne, andate al mare. L’unico in controtendenza è il governatore calabrese e vicesegretario del partito, Roberto Occhiuto, il quale al seggio ci andrà per votare cinque no. Il non voto o il voto contrario non stupisce tra i berluscones, almeno sui quesiti sul lavoro, poiché lì pure i riformisti del Pd difendono il Jobs Act. Diversa è la questione sulla cittadinanza, dato che Fi sull’accorciare i tempi per richiedere il passaporto italiano ne ha fatto una battaglia. Che però ormai si perde nella notte dei tempi e quasi non si ricorda più. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum e non solo: l’inerzia di Forza Italia su diritti civili e cittadinanza

In questa notizia si parla di: Referendum Forza Italia Inerzia

