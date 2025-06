Referendum e cittadinanza | alimentare la paura dei migranti è una strategia smentita dai dati

paura è giustificata, ma i numeri dimostrano che le cifre parlano chiaro: l'immigrazione irregolare rappresenta una frazione minima della nostra società. Alimentare la paura dei migranti serve solo a distogliere l’attenzione dai veri problemi. Conoscere i dati aiuta a costruire un dibattito più serio e responsabile. È ora di superare i pregiudizi e affrontare le questioni con la lucidità che meritano.

A poche ore dal voto sui referendum, la musica resta sempre la stessa: “siamo pieni di clandestini”, “la situazione è fuori controllo”. È il lessico obbligato di chi, non avendo numeri, vende paure. I dati, come sempre, raccontano un’altra storia. L’invasione che non c’è. Nel 2019 si stimavano circa 562 mila stranieri irregolari in Italia. Oggi, secondo ISMU, sono scesi a circa 321 mila. Meno dello 0,6% della popolazione complessiva. Nessuna ondata. Nessuna emergenza. Al contrario: un calo netto, che smonta ogni allarme. In Germania, Regno Unito e Spagna i numeri sono simili o superiori. L’Italia, anche qui, non è un’eccezione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum e cittadinanza: alimentare la paura dei migranti è una strategia smentita dai dati

