Referendum e astensione | la smemoranda rossa da Fassino a Renzi passando per Napolitano

Quanti ricordano la Smemoranda, la mitica agenda che intere generazioni di studenti usavano sui banchi di scuola? Per questa tornata di referendum, in calendario domenica e lunedì prossimi, ci vorrebbe una Smemoranda rossa. Un’agenda ad hoc per segnare tutti i voltafaccia di questa sinistra affetta da ricordi a macchia di leopardo. E, anche stavolta, sganasciarsi dalle risate sulle contraddizioni del Pd e dei suoi alleati. Fassino, Rutelli, Napolitano: quanti tifano per la diserzione ai referendum. Basterebbe partire, ancora prima che dagli esponenti politici, dagli svippati rossi, impegnati nelle battaglie referendarie a corrente alternata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it