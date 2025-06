Referendum costo della vita e cittadinanza | Formisano richiama la politica ai temi reali

Il senatore Aniello Formisano richiama la politica ai temi più concreti, sottolineando l’importanza della partecipazione democratica e criticando le promesse non mantenute. In un momento di grande attualità, ribadisce come il diritto referendario rappresenti uno strumento fondamentale per riaccendere il dialogo tra cittadini e istituzioni, restituendo forza e voce a chi si sente spesso dimenticato. È questa la strada per una svolta autentica nel rapporto tra cittadini e politica.

Un inno alla partecipazione democratica, ma anche una critica serrata alle mancanze della politica, in particolare di chi ha promesso riforme epocali senza mantenere le aspettative. È questo il senso dell’intervento del senatore Aniello Formisano, che – a margine di un incontro con esponenti politici del Miglio d’Oro presso la Fonderia Righetti – ha rilanciato con forza l’importanza del diritto referendario come strumento costituzionale di coinvolgimento attivo dei cittadini nelle decisioni del Paese. «Il voto referendario è un’occasione irrinunciabile per incidere realmente nel processo democratico – ha dichiarato Formisano – e la politica ha il dovere di favorirne la partecipazione anziché limitarla». 🔗 Leggi su Ildenaro.it

