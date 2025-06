Referendum bus integrativi di Amt attive anche domenica

Per garantire a tutti la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto, Amt ha deciso di estendere il servizio delle linee integrative i13, i14 e i22 anche domenica 8 giugno. Un'attenzione speciale alle esigenze dei cittadini, affinché nessuno sia escluso dal processo democratico. Scopri gli orari e pianifica al meglio il tuo spostamento: la partecipazione è un dovere civico che possiamo rendere più semplice e accessibile a tutti.

In occasione dei referendum abrogativi, per facilitare il raggiungimento dei seggi, Amt informa che le linee integrative i13, i14 e i22 saranno in servizio anche domenica 8 giugno con i seguenti orari. Linea i13 (piazzale Resasco - via della Gava) Direzione piazzale Resasco 09:25 10:25 . 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Referendum, bus integrativi di Amt attive anche domenica

