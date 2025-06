Referendum 8 e 9 giugno | Toscana si è chiusa la campagna A Firenze festa in piazza

La Toscana si prepara a votare nei referendum dell’8 e 9 giugno, con una campagna che ha preso vita tra incontri e musica. A Firenze, la festa in piazza del Carmine ha chiuso simbolicamente questa fase, unendo cittadini e artisti in un momento di partecipazione attiva. Ora, l’attenzione è rivolta alle urne: scopri come votare e partecipa anche tu al futuro della regione.

Firenze, 6 giugno 2025 – Si è chiusa anche in Toscana la campagna elettorale per i referendum dell’8 e 9 giugno. Con la regia della Cgil, diversi gli eventi in piazza. Uno dei più importanti quello in piazza del Carmine a Firenze. Si è svolto nella giornata di giovedì. Un appuntamento tra parole e musica, con l’esibizione, tra gli altri, del cantante Giancane. Referendum 2025: come votare. La guida "Grazie di cuore a tutte le artiste e gli artisti che sono saliti sul palco – si legge in un post di Cgil Toscana e Firenze – alle volontarie e ai volontari che hanno reso possibile l’evento, a chi ha organizzato e soprattutto a tutte e tutti voi che, anche sotto il sole, avete scelto di esserci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum 8 e 9 giugno: Toscana, si è chiusa la campagna. A Firenze festa in piazza

In questa notizia si parla di: Giugno Firenze Piazza Referendum

Vasco Rossi a Firenze: chiavi della città il 9 giugno, poi incontro coi fan a Palazzo Vecchio - Vasco Rossi sarà a Firenze il 9 giugno per ricevere le chiavi della città, un onore che celebra la sua carriera musicale.

– ` ! Domenica 18 MAGGIO Piazza dell’Isolotto, Firenze Dalle ore 18 in poi Una serata di musica, diritti e partecipazione per sostenere i 5 SÌ al referendum sul lavoro e la cittadinanza dell'8-9 giugno Partecipa alla discussione

Villa Vogel (festa delle famiglie), piazza Isolotto (Svuotacantine), Sieci (Sagra del tartufo): volantinaggi per #5Sì ai referendum di giugno su lavoro e cittadinanza http://referendum2025.it Divents attivista: https://cgilfirenze.it/attiviamoci-per-5-si/… Partecipa alla discussione

Referendum 8 e 9 giugno: Toscana, si è chiusa la campagna. A Firenze festa in piazza - Gli eventi conclusivi in vista dell’apertura delle urne di domenica e lunedì. Nel capoluogo toscano una serata in musica con la presenza di Giancane. Altri eventi nei principali capoluoghi ... Scrive lanazione.it

In piazza del Carmine a Firenze il concerto di Cgil per i 5 sì al referendum - FIRENZE - Cambia frequenza – 5 Sì per il futuro. Si intitola così il concerto di chiusura della campagna per per sostenere i 5 Sì al referendum sul lavoro e la cittadinanza dell’8 e 9 giugno. L' appun ... Secondo msn.com

Referendum, oggi a Firenze biciclettata di chiusura campagna elettorale. Gli altri eventi in provincia - Eventi fiorentini di chiusura della Campagna per i Referendum dell’8-9 Giugno su lavoro e cittadinanza Venerdì 6 giugno Firenze Ritrovo in piazza ... Riporta gonews.it

Referendum, #IoVotoNo festeggia la vittoria in Piazza Signoria a Firenze