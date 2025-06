Referendum 8 e 9 giugno Landini | Obiettivo esplicito è quorum dire di non votare è paraculaggine

Il 8 e 9 giugno, il futuro del nostro paese si gioca anche nel seggio. Maurizio Landini, leader della CGIL, invita tutti a votare sì ai referendum, sottolineando che l’obiettivo principale è raggiungere il quorum per poter cambiare le leggi sbagliate. Non votare, invece, equivale ad un’astensione strategica che rischia di far saltare tutto. La vera sfida è convincere ciascuno di noi ad esercitare il proprio diritto democratico.

“ Votare sì (ai referendum dell’8 e 9 giugno) e andare a votare, perché c’è la condizione di poter raggiungere il quorum. Questo è il nostro obiettivo, perché l’unico modo che abbiamo per cambiare queste leggi balorde è andare a votare”. Così Maurizio Landini, segretario della CGIL, a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria a Roma. “ Chi dice alla gente di non andare votare non sta difendendo le sue idee, ma fa saltare il referendum – aggiunge Landini – questa è pura paraculaggine, oltre a essere un atto irresponsabile “, sottolineando che “se uno crede nelle idee e nelle leggi che ha fatto le difende”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8 e 9 giugno, Landini: “Obiettivo esplicito è quorum, dire di non votare è paraculaggine”

