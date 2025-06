Referendum 8 e 9 giugno cambia la sede per diverse sezioni a Salerno

Il voto si avvicina e per garantire un'operazione democratica senza intoppi, alcune sezioni di Salerno hanno cambiato sede a causa della chiusura di alcuni plessi scolastici. Se sei uno dei cittadini interessati, consulta attentamente il prospetto aggiornato al link e assicurati di conoscere la nuova ubicazione delle sezioni 10, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82 e 83. La tua partecipazione è fondamentale: informati e vota consapevole!

In vista del referendum di domenica 8-9 giugno, per via della chiusura di alcuni plessi scolastici, è cambiata temporaneamente l'ubicazione delle sezioni elettorali numeri 10, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, secondo il prospetto riportato al seguente link: https:www.comune.salerno.

