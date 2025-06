Referendum 8-9 giugno tutti i quesiti dal Jobs Act alla cittadinanza | cosa si vota e cosa può cambiare se vince il sì

Mancano appena tre giorni al grande appuntamento con il referendum del 8 e 9 giugno, un momento cruciale per il futuro del Paese. Si voterà su cinque quesiti, dal Jobs Act alla cittadinanza, che potrebbero rivoluzionare il nostro sistema sociale ed economico. Ma cosa si decide esattamente e quali cambiamenti porterebbe una vittoria del sì? Scopriamolo insieme: il nostro voto può fare la differenza.

Meno tre giorni all'apertura dei seggi per il referendum su cittadinanza e lavoro. Domenica e lunedì si voterà su cinque quesiti referendari abrogativi: votando.

