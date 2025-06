Referendum 8-9 giugno perché Meloni si asterrà | tutte le ragioni di chi non voterà

Il referendum del 8-9 giugno accende il dibattito politico in Italia. Mentre la maggioranza si divide tra sì e astensione, la premier Meloni ha deciso di astenersi, suscitando discussioni e polemiche. Ma quali sono le ragioni di coloro che scelgono di non votare o di opporsi? Scopriamo le motivazioni che animano le posizioni più critiche e come influenzeranno questa sfida democratica.

Referendum 8-9 giugno: la premier Meloni si asterrà. Tutte le ragioni del no (o dell'astensione) secondo i partiti di maggioranza. Sul referendum dell'8 e 9 giugno il dibattito politico si è infuocato tra la maggioranza e le opposizioni. Queste ultime sono a favore del sì ai 5 quesiti e nelle ultime settimane hanno portato avanti la loro campagna nelle piazze per informare i cittadini sui contenuti dei quattro quesiti riguardanti il lavoro e il quinto sulla cittadinanza. In queste settimane i partiti di maggioranza hanno fatto scudo a favore dell'astensione, per impedire che si raggiunga il quorum.

Giorgia Meloni e il referendum dell'8 e 9 giugno