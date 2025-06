Referendum 8-9 giugno | le ragioni del no e del sì a confronto

aperte in un momento decisivo per il futuro del nostro Paese, offrendo a ogni cittadino l'opportunità di confrontarsi con questioni fondamentali che plasmeranno la nostra società. È importante conoscere le ragioni del sì e del no, per fare una scelta consapevole e responsabile. Le urne saranno il banco di prova della nostra democrazia: partecipa e fai sentire la tua voce!

Domenica 8 e lunedì 9 giugno gli elettori saranno chiamati a esprimere la propria opinione su cinque referendum che toccano temi cruciali come licenziamenti, contratti a termine, appalti e cittadinanza. Si tratta di quesiti tecnici, ma con forti implicazioni sociali e politiche. Le urne saranno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Referendum 8-9 giugno: le ragioni del "no" e del "sì" a confronto

In questa notizia si parla di: Referendum Giugno Ragioni Confronto

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

L’8 e il 9 giugno gli elettori italiani saranno chiamati a votare su cinque referendum abrogativi. In questo video, pubblicato sulla piattaforma Dora Live, il direttore di Pagella Politica Giovanni Zagni spiega il contenuto e gli obiettivi dei cinque quesiti e le ragioni Partecipa alla discussione

Castelnuovo Garfagnana e Arezzo: Rossano Rossi in tour per spingere sulle ragioni dei #5Sì ai #referendum8e9giugno. “Una occasione da non perdere per opporsi a un modello sviluppo sbagliato” Partecipa alla discussione

Referendum 8-9 giugno: le ragioni del "no" e del "sì" a confronto - Centrodestra e centrosinistra su binari opposti. Le visioni a confronto dell’eurodeputata Pd e delll’esponente di Forza Italia, che spiegano le loro scelte sui cinque quesiti in ballo ... Scrive bolognatoday.it

I numeri del referendum: il quorum e il confronto con la tornata del 2011. Cresce il voto all’estero - Domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per cinque quesiti: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. La prima volta dei fuorisede ... Come scrive repubblica.it

Referendum sulla cittadinanza: +Europa dice Sì, Noi Moderati sostiene il No, le ragioni a confronto - Il quesito propone di dimezzare da dieci a cinque anni la residenza necessaria per richiedere la cittadinanza italiana. A Euronews le ragioni del "Sì" e del "No" #EuropeNews ... Lo riporta msn.com