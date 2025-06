Referendum 8-9 giugno il Pd suona la carica | Sfratto al governo se votano più di 12 milioni

Mancano ormai poche ore al grande appuntamento del 8 e 9 giugno, quando gli italiani sono chiamati a decidere con il referendum. Tra appelli appassionati e campagne intense, il PD suona la carica: un voto che potrebbe segnare una svolta significativa nel nostro Paese. Elly Schlein e gli altri leader spronano alla partecipazione, mentre il rischio di sfratto al governo si fa concreto se si superano i 12 milioni di sì. L’Italia si avvicina al voto: sarà decisivo?

Ultime ore di campagna in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno. Partiti e comitati promotori dei quesiti sono al rush finale, prima che cali il silenzio elettorale. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione sull’appuntamento e spingere la partecipazione fino al gong. I leader, in primis, moltiplicano gli appelli al voto. La leader del Pd Elly Schlein si lancia all’attacco della presidente del Consiglio, che spiega perché si recherà alle urne ma non ritirerà le schede. “Giorgia Meloni – incalza la segretaria del Pd – abbia il coraggio di dire che è contraria ai referendum sul lavoro. L’ho sentita arrampicarsi sugli specchi, dire che sono tutte questioni di rese dei conti della sinistra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, il Pd suona la carica: “Sfratto al governo se votano più di 12 milioni”

In questa notizia si parla di: Referendum Giugno Suona Carica

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Referendum, il Pd mira a quota 12,4 milioni di votanti: «Al seggio prima delle 11 per alzare l’affluenza» - «Un avviso di sfratto» per Meloni se il centrosinistra riuscisse a mobilitare un numero di elettori superiore a quelli che hanno votato per Meloni. E per spingere i militanti, dal Nazareno arriva la r ... Scrive editorialedomani.it

Referendum 8 e 9 giugno 2025, la spiegazione dei cinque quesiti e come si vota: la guida - Per i Referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si andrà a votare tra qualche giorno: i seggi in Italia saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 ... Scrive fanpage.it

Referendum 8 e 9 giugno, per cosa e come si vota - Si torna alle urne per votare per i cinque referendum dell'8 e 9 giugno su cittadinanza e lavoro. Le consultazioni per i cinque referendum abrogativi del 2025 sono state promosse da organizzazioni ... Da wired.it

REFERENDUM, LA CGIL SUONA LA CARICA: «VOTIAMO SI', E' ANCHE QUESTIONE DI GENERE» | 17/05/2025