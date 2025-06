Referendum 8-9 giugno | cosa cambia in Italia se passa il quesito sulla cittadinanza? Tutte le ragioni del sì

Mancano poche ore all'apertura delle urne per il referendum del 8 e 9 giugno, un appuntamento cruciale per il futuro dell'Italia. Al centro del dibattito c'è il quesito sulla cittadinanza, promosso da +Europa con il sostegno di Radicali Italiani, Psi e Rifondazione Comunista. Se il sì prevalesse, cambierebbe profondamente il volto della nostra integrazione e coesione sociale. Scopriamo insieme tutte le ragioni che spingono al voto favorevole.

Referendum 8-9 giugno: cosa cambia se passa il quesito sulla cittadinanza. Tutte le ragioni del sì. Mancano poche ore all'apertura delle urne per il voto del Referendum dell'8 e del 9 giugno. Sui social sta montando la polemica sul quinto quesito, che riguarda la cittadinanza. Per intenderci, quello proposto non dalla Cgil, ma da +Europa con il sostegno dei Radicali Italiani, del Psi e di Rifondazione Comunista. In particolare, sta passando il messaggio che mettendo la X sul sì del quesito, la cittadinanza italiana verrebbe "regalata" agli stranieri.

Spazio al #referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno. La scheda di @aciapparoni sul quinto quesito, quello sulla cittadinanza #nonstopnews LIVE https://play.rtl.it/live/1/radiovisione/… Partecipa alla discussione

L’8 e il 9 giugno voterò convintamente SÌ al quinto quesito referendario per dare un tempo civile a chi, nel rispetto della costituzione, decide di scommettere sul nostro Paese chiedendo la cittadinanza italiana. Voterò NO ai quattro referendum della CGIL che ci Partecipa alla discussione

