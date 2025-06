Referendum 8-9 giugno | come si vota quali sono i quesiti e cosa cambia se vince il sì

Il 8 e 9 giugno gli italiani sono chiamati a votare in cinque importanti referendum che riguardano il lavoro e la cittadinanza. Ma come si vota? Chi può partecipare? Quali sono i quesiti e cosa cambierebbe se vincesse il sì? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa cruciale consultazione, per capire come il nostro voto può influenzare il futuro del paese.

Referendum 8-9 giugno: come si vota e chi può votare. Tutti i quesiti spiegati punto per punto. Cosa cambia se vince il sì. L’appuntamento alle urne è per l’8 e il 9 giugno. In questi due giorni i gli italiani avranno il compito di votare cinque referendum sui temi del lavoro e della cittadinanza. Di essi, quattro sono stati promossi dalla Cgil e da altre associazioni, mentre il quinto arriva da +Europa con il sostegno del Psi, dei Radicali Italiani e di Rifondazione Comunista. – notizie.com I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Referendum 8-9 giugno: come si vota, quali sono i quesiti e cosa cambia se vince il sì

Io sono una voce che non smette di crederci. Io sono solo una voce, che con milioni di voci, può cambiare le cose. “Unisci la tua voce alla mia. L’8 e 9 giugno si vota Sì ai referendum”. Maurizio Landini #insiemeperilreferendum #Lavoro #Diritti #Cittadinanza Partecipa alla discussione

