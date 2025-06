Rebus risolto l’Atalanta ha scelto Ivan Juric | sarà l’erede di Gasperini

L'Atalanta ha scelto il suo nuovo timoniere: Ivan Juric. Dopo settimane di attese e scommesse, l'allenatore croato si appresta a prendere le redini della squadra nerazzurra, segnando l'inizio di un nuovo capitolo dopo quasi un decennio con Gasperini. Con un progetto che punta a continuità tattica e innovazione, la Dea si prepara a scrivere una nuova pagina di successi. La società è pronta a ufficializzare questa scelta, che promette di portare entusiasmo e rinnovamento.

Salvo clamorose sorprese o dietrofront delle ultime ore, Ivan Juric sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta. Ormai i dubbi sembrano essere stati del tutto stati fugati e pare davvero mancare solo il comunicato ufficiale della società per sancire quello che sarà il nuovo corso dopo i nove anni di Gian Piero Gasperini, che proseguiranno nel segno della continuità tattica e di metodologie. Vinto il ballottaggio con Thiago Motta e con Palladino, il croato classe 1975 presto sottoscriverà il contratto che lo legherà ai nerazzurri, una volta risolto l’accordo in essere con il Southampton, firmato a dicembre e valido fino al 30 giugno 2026, non fosse per l’esonero arrivato in primavera dopo la retrocessione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it