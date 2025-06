Reati stazionari più arresti Positivo il bilancio dell’Arma Scoperto il 22% dei delitti

Celebrazione significativa ieri a Massa, dove piazza Garibaldi ha ospitato il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, una festa che ha unito comunità e autorità in un momento di orgoglio e riconoscimento. Con retate stazionarie e importanti arresti, il bilancio dell’arma si presenta positivo, tra scoperti di delitti e risultati concreti. La cerimonia, suggestiva e partecipata, ha rimarcato il ruolo fondamentale dei militari nel mantenere la sicurezza del territorio.

Festa grande ieri in piazza Garibaldi, a Massa, per il 211° annuale di fondazione dell’ Arma dei carabinieri. Dopo tanti anni, la cerimonia militare si è svolta fuori dalla sede del Comando provinciale. Una bella cerimonia, tra la gente, suggestiva e apprezzata. Presenti le autorità civili, militari e religiose della provincia, tra cui il prefetto Guido Aprea, il vescovo Mario Vaccari, molti sindaci con in testa Francesco Persiani e il nuovo questore Bianca Venezia. La festa di compleanno dei carabinieri è anche l’occasione per un’analisi delle attività svolte dall’Arma e per fotografare lo stato della criminalità nella nostra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Reati stazionari, più arresti. Positivo il bilancio dell’Arma . Scoperto il 22% dei delitti

