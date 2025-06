Realizzato dai fratelli Andrea e Marco Spinelli racconta da dove arrivano le carni di squalo che mettiamo nei nostri piatti E perché anche se il commercio di queste specie dai nomi fuorvianti è legale non dovremmo mangiarle

Da numeri allarmanti a una chiamata alla consapevolezza: Andrea e Marco Spinelli ci guidano in un viaggio tra le origini delle carni di squalo che troviamo nei nostri piatti, svelando perché, nonostante siano legali, dovremmo ripensarci. La loro storia nasce dalla volontà di proteggere il mare e le sue creature, invitandoci a riflettere sulle nostre scelte e sull’impatto che esse hanno sull’ecosistema marino. È arrivato il momento di agire.

C ento milioni: sono gli squali e le razze uccisi ogni anno. Una cifra impressionante, che ha portato a una riduzione della popolazione del 70% negli ultimi 50 anni e soprattutto dagli Anni 90. Il 37,5% di queste specie, circa un terzo, è a rischio di estinzione, con gravi conseguenze su tutto l’ecosistema marino. E i responsabili della mattanza, i veri predatori, siamo noi. Da questi numeri impressionanti sono partiti Andrea e Marco Spinelli per girare il documentario Shark Preyed. (ufficio stampa) Leggi anche › Steven Spielberg si scusa con gli squali: «Decimati per colpa del mio film» Un film che è un atto di denuncia ma anche un progetto di riabilitazione dello squalo, il cattivo del mare per antonomasia, nell’immaginario popolare come in quello cinematografico (basta ricordare come, dall’anno di uscita di Lo squalo, di Steven Spielberg, sia aumentata la pesca mirata, portando a una decimazione lungo le coste americane). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Realizzato dai fratelli Andrea e Marco Spinelli, racconta da dove arrivano le carni di squalo che mettiamo nei nostri piatti. E perché, anche se il commercio di queste specie dai nomi fuorvianti è legale, non dovremmo mangiarle

