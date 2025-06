Ready or Not 2 | Riprese terminate per l’horror in arrivo nel 2026

Le riprese di Ready or Not 2: Here I Come si sono ufficialmente concluse, portando entusiasmo tra gli amanti del genere horror. Le protagoniste Samara Weaving e Kathryn Newton confermano che il sequel, atteso nelle sale nel 2026, promette di regalare nuove atmosfere spaventose e coinvolgenti. Con un successo così grande, l’attesa cresce: cosa ci riserverà questa nuova avventura tra sangue, suspense e colpi di scena? Solo il tempo potrà svelarlo.

Le riprese di Ready or Not 2: Here i Come sono ufficialmente terminate, a confermarlo sono state le due interpreti principali Samara Weaving e Kathryn Newton. Tra i film horror più apprezzati dalla critica negli ultimi anni, Ready or Not (da noi uscito col titolo Finché Morte non ci Separi) sembra pronto ad ammaliare gli appassionati anche con il suo sequel in arrivo nelle sale nel 2026. In occasione dell’ultimo ciak, a tal proposito, alcuni dettagli non sono di certo sfuggiti ai più attenti, dettagli che sembrerebbero confermare che Ready or Not 2 possa essere in effetti ambientato subito dopo gli eventi del primo capitolo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Ready or Not 2 | Riprese terminate per l’horror in arrivo nel 2026

