Re Carlo Meghan Markle col pancione è imbarazzante Indignazione a Palazzo

Il gossip sovrasta il Regno: Re Carlo e i Sussex si allontanano sempre di più. La recente condivisione di un video intimo di Meghan Markle, in cui balla con il pancione accanto a Harry, ha scatenato indignazione tra i ranghi della Corona, definendolo “imbarazzante”. Tra voci di una possibile terza gravidanza e tensioni crescenti, il rapporto tra monarchia e famiglia reale sembra ormai irrimediabilmente incrinato. È in atto una crisi che potrebbe cambiare per sempre il volto del Palazzo.

La distanza tra Re Carlo e i Sussex non è mai stata così abissale dopo che Meghan Markle ha condiviso un video privato dove lei balla con pancione insieme a Harry. La clip è stata definita “imbarazzante”. Re Carlo, il video imbarazzante di Meghan Markle. È da giorni che si vocifera che Meghan Markle possa essere incinta per la terza volta. Il suo continuo parlare delle gravidanze precedenti, il riferimento alle cure e alle difficoltà quando i suoi bimbi erano piccoli hanno fatto pensare a molti che la Duchessa del Sussex fosse pronta per un terzo bebè. Poi è arrivato il video del pancione, come la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, suscitando da un lato l’indignazione dei più tradizionalisti, dall’altro speculazioni sulla sua possibile terza gravidanza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, “Meghan Markle col pancione è imbarazzante”. Indignazione a Palazzo

