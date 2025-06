raviola e brazadela va in scena la tradizione

Dal 12 al 15 giugno, Anzola dell’Emilia celebra la 37ª edizione della storica Fiera di Raviola e Brazadela, un appuntamento imperdibile che riporta in scena le tradizioni più autentiche del territorio. Presentata ufficialmente ieri negli spazi di eXtraBO, questa manifestazione è un viaggio tra sapori, cultura e convivialità. Un’occasione unica per riscoprire le radici della nostra comunità e vivere momenti indimenticabili all’insegna della tradizione.

Ritorna alla sua 37esima edizione la tradizionale Fiera di Anzola – Fiera d’la Raviola e d’la Brazadela, in programma dal 12 al 15 giugno prossimi. Presentata ufficialmente ieri negli spazi istituzionali di eXtraBO (a destra, una foto di gruppo al termine della conferenza stampa), la kermesse organizzata dalla Pro Loco di Anzola dell’Emilia in collaborazione con l’amministrazione comunale – guidata dal sindaco Paolo Iovino – le associazioni del territorio, è nata nell’Ottocento come fiera agricola e si è trasformata nel tempo in un appuntamento identitario che celebra la comunità, i sapori e la cultura locale, diventando oggi un’occasione di festa per tutta la cittadinanza, tra gastronomia, tradizione e socialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it