rapinano un coetaneo arrestati

Accerchiano per strada un adolescente - un ragazzino che ha più o meno la loro età - gli strappano con violenza gli auricolari Airpods che indossa e si dileguano. Il gesto non è però passato inosservato ad alcuni passanti che, anziché voltare la testa dall’altra parte, hanno subito chiamato il 112. Una segnalazione determinante, che ha permesso alla Volante di identificare rapinatori - un quattordicenne e un quindicenne - e di arrestarli in flagranza. Tutto è successo martedì scorso, nel pomeriggio, nella zona nord della città. La rapina si è consumata in pochi istanti ma gli autori, si diceva, sono stati immediatamente rintracciati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it