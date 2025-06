rapina nel quartiere fuorigrotta minore bloccato dalla polizia

Una notte di tensione nel cuore di Fuorigrotta, dove un minorenne coinvolto in una rapina viene fermato dalla polizia. Con un complice, avrebbe messo a segno un colpo nel mese di maggio, armato e con il volto nascosto. La svolta nelle indagini ha portato all’arresto e al collocamento in una comunità protetta, segnando un passo importante nella lotta alla criminalità giovanile a Napoli. La vicenda continua a svilupparsi.

Con un complice avrebbe messo a segno una rapina lo scorso mese di maggio nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Volto coperto ed armi in pugno, Un ragazzo è stato bloccato dalla polizia e posto in una comunitĂ , così come disposto dal dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. La complessa attivitĂ di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha consentito ai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli di accertare nei confronti del destinatario della misura cautelare la sussistenza di gravi indizi di reitĂ , in concorso con un altro minore arrestato dagli agenti al momento dell'episodio criminoso, per una rapina aggravata dalla circostanza di averla commessa con travisamento e mediante armi, consumata lo scorso maggio nel quartiere Fuorigrotta.