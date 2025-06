Rapina armata minorenne spedito in comunità

La complessa attività di indagine della polizia ha portato alla luce un episodio di rapina armata commesso da un minorenne, ora ufficialmente in comunità. Questo intervento dimostra come, anche in situazioni delicate, le forze dell’ordine agiscono con determinazione per tutelare la sicurezza pubblica e favorire il percorso di riabilitazione dei giovani coinvolti. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi mirati e tempestivi nel prevenire il degrado sociale.

La polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa, nella giornata di ieri, dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha disposto la misura della custodia cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un minorenne. La complessa attività di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rapina armata, minorenne spedito in comunità

In questa notizia si parla di: Minorenne Comunità Rapina Armata

BABY GANG RAPINA UN MINIMARKET: MINORENNE IN COMUNITA' | A3 NEWS 27-07-2019 29/07/2019