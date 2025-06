Ranocchia esalta Chivu | Perfetto per l’Inter per un motivo Il modulo non sarà un problema mi aspetto più giovani

L’ex difensore Andrea Ranocchia loda Cristian Chivu, il nuovo allenatore dell’Inter, sottolineandone qualità umane e calcistiche. Secondo Ranocchia, Chivu rappresenta la scelta ideale in un momento di transizione, con il modulo che non sarà un problema e una squadra più giovane in vista. Un endorsement che rafforza la fiducia nei nuovi progetti nerazzurri: la strada verso il successo sembra essere più aperta che mai.

Le parole di Andrea Ranocchia, ex difensore, sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. Tutti i dettagli. Andrea Ranocchia ha parlato a Sportmediaset della scelta dell’ Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi. CHIVU INTER – « Cristian è l’uomo giusto per l’Inter sia sotto il profilo calcistico, sia umano. È molto intelligente, ha la testa sulle spalle, sa far gruppo e si fa sempre volere bene. Spero che si concretizzi la possibilità di vederlo alla guida dell’Inter. Penso sia la scelta giusta ». MODULO – « Quando allenava la Primavera dell’Inter utilizzava lo stesso sistema tattico della prima squadra e proprio per questo motivo sarebbe il profilo giusto per raccogliere l’eredità del 3-5-2 di Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranocchia esalta Chivu: «Perfetto per l’Inter per un motivo. Il modulo non sarà un problema, mi aspetto più giovani»

