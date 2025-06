Rally Sardegna 2025 Toyota in testa con Sébastien Ogier al termine delle prime sei speciali

Il Rally Sardegna 2025 si accende con emozioni da brivido: al termine delle prime sei speciali, Sébastien Ogier guida la scena con la Toyota, sfidando gli avversari in questo affascinante capitolo del FIA World Rally Championship. La corsa, che si svolge dal 6 all’8 giugno tra le suggestive strade di Olbia, promette spettacolo e sorprese in ogni curva. La prima tappa speciale di questa mattina è stata conquistata a...

Si è oggi aperta la sesta tappa del FIA World Rally Championship 2025. Ad Olbia, in Sardegna va infatti in scena dal 6 all’8 giugno il Rally Italia Sardegna, che si articola in sedici speciali che si preannunciano spettacolari. In testa al Mondiale troviamo sempre Elfyn Evans, con la sua Toyota che cerca una nuova affermazione dopo lo strapotere dimostrato nella tappa portoghese. La prima tappa speciale di questa mattina è stata conquistata a sorpresa dalla Toyota guidata dal francese Sébastien Ogier, seguita dalla Hyundai del belga Thierry Neuville (+0.8) e dalla Toyota del finlandese Sam Pajari (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rally Sardegna 2025, Toyota in testa con Sébastien Ogier al termine delle prime sei speciali

Il teatino Rocco Sbaraglia sul podio assoluto del Sardegna Rally Raid con un Suzuki Grand Vitara - Al Sardegna Rally Raid dal 15 al 18 maggio, con base ad Alghero, il teatino Rocco Sbaraglia ha conquistato il podio assoluto su Suzuki Grand Vitara, rimanendo impresso come una delle gare più memorabili.

