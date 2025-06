Raid fuori dal bar | rubate sigarette per 4 000 euro

Un episodio che scuote la tranquillità di Anzola, Bologna: un furto lampo dal valore di 4.000 euro ai danni del tabaccaio Marco Liao, che si è visto svanire le sue preziose sigarette in un istante. La rapida azione dei ladri mette in evidenza quanto siano sottili i confini tra sicurezza e vulnerabilità nel cuore della comunità. Un colpo che lascia molti domande senza risposta e richiama l’attenzione sulla crescente esigenza di protezione.

Anzola (Bologna), 6 giugno 2025 – "Ho appoggiato lo scatolone di sigarette per terra all'ingresso della tabaccheria e sono entrato un momento in negozio. E nel mentre, in un lampo, me l'hanno portato via ". A parlare è il tabaccaio Marco Liao, del bar-pasticceria tabacchi Rosa di via Schiavina ad Anzola, che l'altro giorno ha subito un furto con destrezza di sigarette dal valore di circa 4mila euro. " Tutto – continua il tabaccaio, piuttosto arrabbiato – è successo in pochi istanti. Ho visto quando il ladro è passato davanti e ha afferrato il mio scatolone. Allora gli sono corso dietro sotto al portico.