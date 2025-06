Raid al liceo via i computer Fine anno amaro al Novello Furto in casa a San Fiorano

Un triste risveglio per il liceo Novello di Viale Papa Giovanni XXIII, dove ladri hanno saccheggiato la scuola prima delle lezioni, lasciando gli studenti senza computer e con un anno ormai da archiviare in modo amaro. Ma le sorprese non finiscono qui: a San Fiorano, una famiglia ha vissuto un furto in casa, aggiungendo un tocco di inquietudine a una giornata giĂ segnata da eventi sfortunati. Gli episodi ci ricordano quanto sia importante rafforzare la sicurezza nelle nostre comunitĂ .

Brutta sorpresa ieri mattina al liceo Novello di viale Papa Giovanni XXIII al quartiere Villaggio San Biagio quando, prima delle 8, il personale ha aperto la scuola per il penultimo giorno di lezioni: i ladri infatti avevano fatto “visita“ al plesso effettuando una scorribanda completamente indisturbati. Ignoti, dopo essere riusciti a forzare uno degli ingressi, hanno avuto vita facile nell’introdursi tra gli spazi e mettendo a segno la razzia. Alla fine, nel bottino dei ladri, sono finiti i soldi dei distributori di macchinette posizionati nel seminterrato della scuola e quattro computer trovati in qualche spazio didattico che i malviventi hanno visto bene di controllare alla caccia spasmodica di materiale da portar via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raid al liceo, via i computer. Fine anno amaro al Novello. Furto in casa a San Fiorano

