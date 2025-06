Rai tagli in vista ai palinsesti | verso l’addio alle terze serate clamoroso stop a Marzullo

Addio alle terze serate: la Rai si prepara a un drastico ridimensionamento dei palinsesti, con tagli stimati intorno ai 25 milioni di euro. Tra le novità ci sarebbe anche il clamoroso stop a Marzullo, segnando una rivoluzione nella programmazione storica. La presentazione ufficiale a Napoli promette di svelare un nuovo volto dell’azienda, mentre i telespettatori si chiedono quali programmi storici potrebbero sparire dal piccolo schermo. La rivoluzione televisiva sta per iniziare.

Verso un drastico ridimensionamento della programmazione. In attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai prevista a Napoli nella prima settimana di luglio, emergono indiscrezioni su una manovra di tagli pari a circa 25 milioni di euro. Secondo Davide Maggio ad essere colpite non saranno solo le prime serate, ma soprattutto le fasce secondarie, con la probabile eliminazione di numerosi programmi storici. Addio alle terze serate: Marzullo in bilico. Sembra ormai segnato il destino di Gigi Marzullo. Storico volto della terza serata di Rai1, potrebbe dover dire addio a "Sottovoce", "Cinematografo", "Applausi" e "Milleunlibro".

