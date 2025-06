Rai | 127 nuove assunzioni di giornalisti soddisfatta la consigliera di amministrazione Frangi

Con entusiasmo, Rai annuncia 127 nuove assunzioni di giornalisti, un passo importante per rafforzare le redazioni regionali e i programmi nazionali. La firma dell’accordo sindacale tra Rai, Usigrai e Unirai rappresenta un’opportunità concreta per giovani talento e professionisti già in azienda, garantendo un futuro più solido e qualificato per il servizio pubblico. Un investimento che promette di arricchire l’informazione italiana con nuove voci e competenze.

ROMA – La consigliera di amministrazione della Rai, Federica Frangi, esprime soddisfazione per la firma dell’accordo sindacale tra Rai, Usigrai e Unirai, che prevede 127 nuove assunzioni di giornalisti, destinate a rafforzare le redazioni regionali e i programmi, attraverso un concorso interno riservato a programmisti, collaboratori a partita IVA, giornalisti già presenti in azienda con . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rai: 127 nuove assunzioni di giornalisti, soddisfatta la consigliera di amministrazione Frangi

In questa notizia si parla di: Giornalisti Assunzioni Consigliera Amministrazione

Accordo Rai-Unirai, 127 assunzioni di giornalisti - Un passo importante per rafforzare l'informazione locale: la Rai ha firmato un accordo con Unirai Figec Cisal che prevede 127 assunzioni di giornalisti, con l'obiettivo di colmare i vuoti nelle redazioni regionali.

Concorso al Comune di Napoli, Ordine dei giornalisti e sindacato pronti a fare ricorso - L'Ordine dei giornalisti della Campania e il sindacato Sugc pronti ad impugnare il concorso del Comune di Napoli per 1394 assunzioni ... Mentre il consigliere comunale Nino Simeone ha presentato ... Scrive fanpage.it

Ordine giornalisti, rinnovo cariche. Sono dieci gli eletti senza ballottaggio. Passano i presidenti Bartoli e Marchini - Sono 10 gli eletti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dell’ Ordine dei giornalisti e del Consiglio ... dell’Ordine Carlo Bartoli e la consigliera Elisabetta Cosci, due ... Segnala msn.com

Sono stati eletti i 4 consiglieri d’amministrazione della Rai di nomina parlamentare e i 2 indicati dal ministero dell’Economia - Giovedì Camera e Senato hanno nominato i 4 componenti del consiglio di amministrazione (cda ... Frangi è una giornalista del Tg2, che ha lavorato brevemente per Fratelli d’Italia. Scrive ilpost.it

La Madia scappa e non risponde ai giornalisti: Le vostre domande non sono di rinnovamento