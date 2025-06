Ragazzi più vicini all’informazione

Se sei alla ricerca di ispirazioni e soluzioni innovative per l’arredobagno e l’edilizia, la Guidotti è il punto di riferimento che fa per te. Con un nuovo showroom a Forte dei Marmi, questa storica azienda ligure amplia la propria presenza in Versilia, offrendo qualità e professionalità riconosciute. Da sempre vicina alle esigenze della comunità, sostiene anche iniziative come ‘Cronisti in classe’. Scopri come Guidotti può trasformare i tuoi spazi e supportare le tue passioni.

La Guidotti è un’azienda big, anche in Versilia. La storica impresa ligure ha aperto i battenti ad un importante showroom a Forte dei Marmi. Da sempre, nello spezzino e adesso anche in Versilia, importante punto di riferimento nei settori dell’arredobagno, dei pavimenti, dei rivestimenti, degli idrotermosanitari e dell’edilizia. L’impresa, nata proprio dalla famiglia (nella foto) di cui porta il nome, sostiene ‘Cronisti in classe’, il campionato di giornalismo de La Nazione, grazie alla fiducia verso la nostra testata, frutto di un rapporto di collaborazione lungo anni, e nondimeno nel progetto, capace di avvicinare i giovani all’informazione e tramite esso, a ciò che hanno intorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Ragazzi più vicini all’informazione"

