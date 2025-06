Ragazzi fatevi un’opinione

Anche quest'anno, Coop Umbria Casa sostiene con entusiasmo il Campionato di Giornalismo, coinvolgendo studenti di tutte le età. Con oltre 5.000 soci e guidata dal presidente Laerte Grimani, la cooperativa riconosce l'importanza del giornale come strumento fondamentale di comunicazione.

Anche quest’anno Coop Umbria Casa è con noi e con i tantissimi studenti delle scuole medie e elementari che partecipano al Campionato di Giornalismo. La cooperativa, che oggi conta 5mila soci, guidata dal presidente Laerte Grimani ha rinnovato il suo sostegno all’iniziativa de La Nazione. "Il giornale – osserva Grimani - è una forma di comunicazione tra le più importanti della nostra società e, anche se meno potente della radio e della televisione, poiché necessita di un’utenza che abbia un certo livello d’alfabetizzazione e una maggiore disponibilità di tempo, contribuisce ad elevare il livello culturale ed il senso civico degli individui e dei popoli, offrendo loro strumenti che consentono l’acquisizione e il miglioramento delle abilità linguistiche e la formazione di un giudizio critico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Ragazzi, fatevi un’opinione"

