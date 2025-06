Radio Zeta Future hits live | ascolti stellari e 6 milioni di visualizzazioni in un solo giorno

Radio Zeta Future Hits Live 2025 ha conquistato il cuore degli italiani, registrando ascolti stellari e oltre 6 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. Al Centrale del Foro Italico, un evento senza precedenti ha acceso l’estate musicale con oltre 40 artisti sul palco e un sold out da record. Con uno share del 3,1% e più di 430 mila spettatori in diretta TV e radiovisione, lo show ha coinvolto 3,6 milioni di italiani, dimostrando ancora una volta il potere delle star e della musica dal vivo.

Il RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE 2025, che si é svolto al Centrale del Foro italico, ha aperto l’estate musicale con una serata indimenticabile e sold out. Oltre 40 artisti sul palco hanno dato il via alla stagione dei tormentoni estivi. 3.1 % di share con oltre 430 mila spettatori durante la serata in Tv e radiovisione. Sono stati 3,6 milioni gli italiani che hanno seguito almeno per un minuto lo show su RTL 102.5, RADIOZETA, TV8 E SKY UNO con picchi che hanno superato mezzo milione di telespettatori. Volano le interazioni social: Radio Zeta nel giorno del Future hits live ha creato un forte seguito con i 6 milioni di TOTAL VIEWS, 3. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Radio Zeta Future hits live: ascolti stellari e 6 milioni di visualizzazioni in un solo giorno

