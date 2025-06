Radio Italia Live – Il Concerto 2025 a Palermo Annalisa Blanco Negramaro

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo il 27 giugno 2025 nel suggestivo Foro Italico, portando sul palco star come Blanco, Annalisa e i Negramaro. Un evento gratuito che unisce musica, energia e l’atmosfera unica della città. Non perdere questa grande occasione di condividere emozioni in piazza, immerso nel cuore della musica italiana più amata. Scopri come partecipare e assicurati il tuo posto sotto le stelle!

Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo con una ricca line up, da Blanco ai Negramaro, ecco come partecipare in piazza. Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo, Foro Italico, venerdì 27 giugno 2025 alle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si è svolto anche a Milano in Piazza Duomo lo scorso 30 maggio, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, vede protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai, The Kolors. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Radio Italia Live – Il Concerto 2025, a Palermo Annalisa, Blanco, Negramaro

