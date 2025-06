rachele che combattente argento nella staffetta

Rachele Bruni, combattente infaticabile e simbolo di determinazione, ha conquistato l’argento nella staffetta 4x1250 mista ai campionati italiani di nuoto di fondo a Piombino. Insieme ai suoi valorosi compagni delle "Fiamme Oro 2", ha regalato un emozionante risultato, dimostrando ancora una volta la forza dello spirito di squadra e della passione per il nuoto. E questa medaglia è solo l’inizio di un’altra straordinaria avventura sportiva...

Medaglia d’argento con le "Fiamme Oro 2", la "seconda formazione" del corpo sportivo della Polizia di Stato. E’ il risultato che Rachele Bruni ha fatto registrare al termine della staffetta 4x1250 mista ai campionati italiani di nuoto di fondo di Piombino, insieme ai compagni di squadra Antonietta Cesarano, Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso. La nuotatrice di Comeana aveva esordito in questa edizione del massimo campionato italiano con un settimo posto nella 5 km individuale, nella rassegna che più volte in passato l’ha visto protagonista assoluta. E ad un’età in cui il 99% dei nuotatori ha già appeso la cuffia al chiodo, Bruni si conferma ancora tra le primissime d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it