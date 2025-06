Raccontare storie attraverso le immagini | il regista Jean Carlos Gonzalez Flores spiega il suo cinema a TPI

Scopri come il cinema possa diventare un potente strumento di narrazione visiva grazie all'esordio sorprendente del giovane regista ecuadoregno Jean Carlos Gonzalez Flores. Con "Più di ieri", un film che tocca cuore e risate, Flores dimostra che le immagini possono raccontare storie profonde e coinvolgenti. Un debutto che lascia il segno, pronto a conquistare il pubblico dal 29 maggio in sala. Un viaggio tra emozioni e immagini che non puoi perderti.

Un esordio che colpisce quello del regista ecuadoregno Jean Carlos Gonzalez Flores che a soli 28 anni firma la regia di un film intimo, che diverte e commuove. “Più di ieri” (dal 29 maggio al cinema) è un’opera prima interessante, prodotta dalla NoMade Film, la produzione delle sorelle Drikes al loro esordio nel cinema. È un film indipendente, ambientato a Milano con protagonisti under-30, Luca Di Sessa (“Mike”, “Prima di Noi”) e Marcos Piacentini (“Cleopatras”, “Imma Tataranni”, “Brennero”) che mette al centro della storia l’incontro e la relazione fra due giovani di culture diverse e il loro tentativo di sostenersi in un momento delicato della loro vita. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Raccontare storie attraverso le immagini”: il regista Jean Carlos Gonzalez Flores spiega il suo cinema a TPI

In questa notizia si parla di: Cinema Regista Jean Carlos

