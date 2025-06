Raccontare oggi l’impegno etico

LA SPEZIA "Siamo sempre più ricchi di stimoli, notifiche e messaggi ma questo non significa essere realmente informati o essere in grado di fare corrette valutazioni". Così il presidente di Cna La Spezia, Davide Mazzola, ha spiegato perché quest’anno Cna La Spezia ha sostenuto con convinzione il Campionato di Giornalismo organizzato da La Nazione. Attenzione alla corretta informazione per portare a una maggiore consapevolezza e competenza verso le politiche ambientali sui cui i giovani sono stati spesso capaci di fare da stimolo alle altre generazioni, sono capisaldi per l’associazione di categoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Raccontare oggi l’impegno etico"

