Raccolta porta a porta il servizio estivo per il terzo ritiro dell' organico non parte Palumbo FdI | Quali altri tagli farà Aamps?

La raccolta porta a porta del servizio estivo, giunta al terzo ritiro dell’organico, non parte a Palumbo Fdi, sollevando nuovamente interrogativi sulle strategie di Aamps. Con tre ritiri anziché due durante l’estate, si cerca di ridurre il disagio dei cittadini e i cattivi odori, un servizio introdotto nel 2019 per rispondere alle richieste della comunità. Ma quali altre novità o tagli sono previsti da Aamps? La soluzione potrebbe nascondersi in nuove strategie di gestione e innovazioni ambientali.

Tre ritiri dell'organico anziché due nei mesi estivi per ovviare al disagio di tenere troppo a lungo in casa rifiuti maleodoranti. Un servizio che, accogliendo le lamentele di numerosi cittadini, fu per la prima volta introdotto nel 2019 dall'allora sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, negli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Raccolta porta a porta, il servizio estivo per il terzo ritiro dell'organico non parte. Palumbo (FdI): "Quali altri tagli farà Aamps?"

