Preparati a vivere un pomeriggio di energia, solidarietà e passione! Sabato 7 giugno, La Ghirada – Città dello Sport a Treviso si trasformerà nel palcoscenico di Rac in Touch – Fino alla Meta, un evento unico dedicato allo sport e alla beneficenza. Il Rotaract Club di Treviso, con il supporto del Benetton, invita tutti a partecipare a un torneo di rugby touch che unisce divertimento e impegno sociale. Non mancare!

Sabato 7 giugno, dalle ore 14.30, La Ghirada – Città dello Sport (Strada del Nascimben a Treviso) ospiterà un evento speciale all'insegna dello sport e della solidarietà. Il Rotaract Club di Treviso organizza infatti un torneo di rugby touch a scopo benefico, con il prezioso supporto del Benetton.

