Qui i cinghiali ormai girano in centro storico | Follonica il Comune lancia l’allarme

Follonica si trova di fronte a una novità preoccupante: i cinghiali sono ormai arrivati nel cuore del centro storico, disturbando la tranquillità cittadina. Tra avvistamenti nella zona del Petraia, via Golino e l’area ex Ilva, l’Amministrazione ha attivato immediatamente la Regione Toscana, richiedendo interventi urgenti. La presenza di questi animali selvatici rappresenta una sfida crescente per la sicurezza e l’ordine pubblico, e le autorità si stanno muovendo per trovare una soluzione efficace e rapida.

Follonica, 6 giugno 2025 – Emergenza cinghiali anche nell'abitato di Follonica (Grosseto). Ci sono stati avvistamenti nel centro storico, prima nella zona del Petraia, poi in via Golino e nell'area dell'ex Ilva, e l'Amministrazione comunale - mostrando foto e video - ha attivato la Regione Toscana e si aspetta un intervento tempestivo. Da alcuni giorni sono presenti sul posto le guardie venatorie, con il compito di mettere in atto, in collaborazione con le autorità competenti, le azioni necessarie per allontanare gli animali in sicurezza. "Siamo intervenuti con prontezza e responsabilità per garantire l'incolumità dei cittadini e la tutela dell'ambiente urbano - dice il sindaco Matteo Buoncristiani - La convivenza con la fauna selvatica va gestita con equilibrio, è fondamentale impedire che la presenza dei cinghiali si trasformi in un pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Qui i cinghiali ormai girano in centro storico: Follonica, il Comune lancia l’allarme

In questa notizia si parla di: Follonica Cinghiali Centro Storico

I cinghiali invadono il centro, guardie venatorie in azione: "Non avvicinateli e non date loro da mangiare, segnalate nuovi avvistamenti" - Da giorni gli animali sono segnalati in varie zone della città: prima nella zona del Petraia, poi in via Golino e da ieri nell’area dell’ex Ilva ... Segnala corrieredimaremma.it

Cinghiali nel centro della città, il Comune: “Non avvicinateli, già allertate le forze dell’ordine” - Il sindaco di Follonica, in provincia di Grosseto, Matteo Buoncristiani, interviene sui cinghiali avvistati all'ex Ilva. msn.com scrive

Follonica, truffa con fuga rocambolesca: movimentato episodio in centro - Follonica, 27 aprile 2019 - La truffa ... persona che la carica e sgomma via a tutta velocità tra via Buozzi e il centro della cittadina del Golfo, ha fatto credere ad un rapimento in pieno ... Riporta lanazione.it

COOL FOLLONICA. Italy - 4k Walking Tour around the City - Travel Guide. trends, moda #Italy